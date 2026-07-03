Rizespor'dan Musaba açıklaması!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ayrılan isimlerden yeni transferlere, yönetim değişikliğinden kamp programına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam Uçar, taraftara önemli mesajlar verdi.
Kulüpte yaşanan başkanlık değişimine de değinen Recep Uçar, eski başkan İbrahim Turgut'a teşekkür etti. Turgut'un dört yıl boyunca Rizespor'a önemli katkılar sağladığını belirten Uçar, yeni başkan Ali Zeki Saruhan'a da başarı diledi.
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Takımdaki köklü değişime dikkat çekerek sözlerine başlayan Recep Uçar, kadrodan ayrılan isimlere teşekkür etti. Uçar, "Samet, Hojer, Augusto, Pierrot ve Halil'in de aralarında bulunduğu 5 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Hepsi kulübümüze önemli katkılar sağladı, kendilerine teşekkür ediyor ve yeni kulüplerinde başarılar diliyoruz. Şu an itibarıyla kadromuza iki yeni ismi dahil ettik. Fransa'dan stoper Bakayoko ve sol bek Zakaria aramıza katıldı. Eksik gördüğümüz bölgeler için yoğun bir transfer çalışması yürütüyoruz" dedi.
Dünya Kupası takviminin transfer piyasasını yavaşlattığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kulüpler ve oyuncular şu süreçte biraz daha temkinli davranıyor. Bu durum piyasayı ağırlaştırsa da önümüzdeki günlerde hareketliliğin artacağını düşünüyorum. Şu an 3'ü kaleci olmak üzere 25 oyuncuyla tesislerimizde günde çift idmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"İSMAİL KARTAL'I MUSABA İÇİN ARAMADIM"
Uçar, transferlerin belirlenen planlamalar dahilinde devam edeceğini belirterek, "Hücum hattına iki oyuncu, orta saha ve savunma hattına birer oyuncu olmak üzere 4-5 oyuncu daha transferi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Transferde görüştüğümüz bir çok isim var.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile herhangi bir görüşmem olmadı. Onların da kampı devam ediyor. Musamba da Fenerbahçe'de mukavelesi devam eden oyunculardan biri. Kulüplerden izin almadan futbolcularıyla ilgili konuşmayı ben çok etik bulmuyorum. Kulüpler burada tasarrufunu belli etmeden bizlerin bir takım girişimlerde bulunması pek sağlıklı değil." diye konuştu.
MİTHAT'IN MUKAVALESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK!
Transferin gözde isimlerinden olan Mithat Pala'ın Rizespor'a uzun yıllar hizmet edeceğini kaydeden Recep Uçar, şunları kaydetti:
"Mithat bizim oyuncumuz. Mukavelesi var, mukavelesinde gerekli düzenlemeler yapılarak uzatmalar yapılacak. Rizespor'a da uzun yıllar hizmet edecek."
2. LİGDEN KÜME DÜŞEN TAKIMLARDAN OYUNCU ALINIR MI?
Fransa liginden küme düşen takımlardan yapılan transferlere gelen eleştirilere de açıklık getiren Uçar, yabancı kuralı ve kadro planlamasına dair şöyle konuştu:
"İnsanlar Fransa 2. Lig'den küme düşen takımlardan oyuncu aldığımızı düşünebilir. Ancak 10+4 yabancı kontenjanının devam edeceğini öngörüyoruz. Mevcut kadromuzda bu kontenjana uyabilen sadece iki oyuncumuz vardı. Yeni transferlerimiz hem kalitelerine inandığımız hem de Rizespor'a uzun yıllar hizmet edip kulübe değer katabilecek, takımı gençleştirecek profilde oyuncular. Hem biraz gençleşme adına hem de takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz, kallitesine inandığımız arkadaşlar. Gelecekte Rizespor'a uzun süreler hizmet edecekler. Belki de daha iyi bir yerlere geleceklerini düşündüğümüz arkadaşlar. O yüzden bugün bizimle beraberler."
SAGNAN KONUSU TAMAMEN KAPANMADI!
Sözleşme durumu merak konusu olan Sagnan hakkında da konuşan deneyimli teknik direktör Uçar, "Geçen sezon kiralık olarak savunma bölgemizde başarılı bir performans ortaya koyan Sagnan ile yüzde yüz ilişkimiz kesilmedi, görüşmeler devam ediyor. Bakalım bir kaç gün içinde konu netleşebilir. Sagnan düzenli oynayan bir oyuncu, geçen sene bizim kulübümüzde de iyi bir performans ortaya koymuştu. Karakter olarak da takıma çok pozitif katkısı olan bir oyuncu. Genel anlamda onunla ilgili görüşüm olumlu. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Transfer bu her ana her şey olabilir. Ufak tefek sakatlıklar yaşamış onsla da 5 senedir düzenli olarak forma giyiyor. Ortalama 25 maç üzerinde maç oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşı da orta yaşlarda. Birkaç güne durum netleşir." diye konuştu.
Dünya Kupası'nda boy gösteren kaleci Fofana hakkında konuşan Uçar, "Fofana göğsümüzü kabarttı. Dünya Kupası'ndaki performansından ötürü onu tebrik ediyoruz. Sanırım bütün Rizelileri mutlu etti. Tebrik ediyoruz kendisini. Hiç izin yapmadı. Muhtemelen Erzurum kampının sonuna doğru veya Slovenya kampında aramıza katılacak.
ERZURUM KAMPINDA 2, SLOVENYA KAMPINDA 4 HAZIRLIK MAÇI
Yeni sezon hazırlıklarının detaylarını paylaşan Uçar, takımın önündeki yol haritasını şu sözlerle özetledi:
"Cumartesi gününe kadar buradayız. Pazartesi günü ayın altısı ile 17'si arası Erzurum'da olacağız. Burası daha fiziksel ağırlıkta olacak. Erzurum'da biraz daha taktiksel çalışmalarına geçip iki tane hazırlık maçı oynayacağız. Ardından Slovenya'da kampa gireceğiz. Burada daha çok hazırlık maçları ağırlıklı bir kamp gerçekleştirecek ve eksik gördüğümüz taktiksel çalışmalara devam edeceğiz. Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanların ardından cumartesi günü sabah yapacağımız idmanda Rize bölümünü tamamlayacağız."
Kulüpte yaşanan başkanlık değişimine de değinen Recep Uçar, eski başkan İbrahim Turgut'a teşekkür etti. Turgut'un dört yıl boyunca Rizespor'a önemli katkılar sağladığını belirten Uçar, yeni başkan Ali Zeki Saruhan'a da başarı diledi.
TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Takımdaki köklü değişime dikkat çekerek sözlerine başlayan Recep Uçar, kadrodan ayrılan isimlere teşekkür etti. Uçar, "Samet, Hojer, Augusto, Pierrot ve Halil'in de aralarında bulunduğu 5 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Hepsi kulübümüze önemli katkılar sağladı, kendilerine teşekkür ediyor ve yeni kulüplerinde başarılar diliyoruz. Şu an itibarıyla kadromuza iki yeni ismi dahil ettik. Fransa'dan stoper Bakayoko ve sol bek Zakaria aramıza katıldı. Eksik gördüğümüz bölgeler için yoğun bir transfer çalışması yürütüyoruz" dedi.
Dünya Kupası takviminin transfer piyasasını yavaşlattığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kulüpler ve oyuncular şu süreçte biraz daha temkinli davranıyor. Bu durum piyasayı ağırlaştırsa da önümüzdeki günlerde hareketliliğin artacağını düşünüyorum. Şu an 3'ü kaleci olmak üzere 25 oyuncuyla tesislerimizde günde çift idmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"İSMAİL KARTAL'I MUSABA İÇİN ARAMADIM"
Uçar, transferlerin belirlenen planlamalar dahilinde devam edeceğini belirterek, "Hücum hattına iki oyuncu, orta saha ve savunma hattına birer oyuncu olmak üzere 4-5 oyuncu daha transferi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Transferde görüştüğümüz bir çok isim var.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile herhangi bir görüşmem olmadı. Onların da kampı devam ediyor. Musamba da Fenerbahçe'de mukavelesi devam eden oyunculardan biri. Kulüplerden izin almadan futbolcularıyla ilgili konuşmayı ben çok etik bulmuyorum. Kulüpler burada tasarrufunu belli etmeden bizlerin bir takım girişimlerde bulunması pek sağlıklı değil." diye konuştu.
MİTHAT'IN MUKAVALESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK!
Transferin gözde isimlerinden olan Mithat Pala'ın Rizespor'a uzun yıllar hizmet edeceğini kaydeden Recep Uçar, şunları kaydetti:
"Mithat bizim oyuncumuz. Mukavelesi var, mukavelesinde gerekli düzenlemeler yapılarak uzatmalar yapılacak. Rizespor'a da uzun yıllar hizmet edecek."
2. LİGDEN KÜME DÜŞEN TAKIMLARDAN OYUNCU ALINIR MI?
Fransa liginden küme düşen takımlardan yapılan transferlere gelen eleştirilere de açıklık getiren Uçar, yabancı kuralı ve kadro planlamasına dair şöyle konuştu:
"İnsanlar Fransa 2. Lig'den küme düşen takımlardan oyuncu aldığımızı düşünebilir. Ancak 10+4 yabancı kontenjanının devam edeceğini öngörüyoruz. Mevcut kadromuzda bu kontenjana uyabilen sadece iki oyuncumuz vardı. Yeni transferlerimiz hem kalitelerine inandığımız hem de Rizespor'a uzun yıllar hizmet edip kulübe değer katabilecek, takımı gençleştirecek profilde oyuncular. Hem biraz gençleşme adına hem de takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz, kallitesine inandığımız arkadaşlar. Gelecekte Rizespor'a uzun süreler hizmet edecekler. Belki de daha iyi bir yerlere geleceklerini düşündüğümüz arkadaşlar. O yüzden bugün bizimle beraberler."
SAGNAN KONUSU TAMAMEN KAPANMADI!
Sözleşme durumu merak konusu olan Sagnan hakkında da konuşan deneyimli teknik direktör Uçar, "Geçen sezon kiralık olarak savunma bölgemizde başarılı bir performans ortaya koyan Sagnan ile yüzde yüz ilişkimiz kesilmedi, görüşmeler devam ediyor. Bakalım bir kaç gün içinde konu netleşebilir. Sagnan düzenli oynayan bir oyuncu, geçen sene bizim kulübümüzde de iyi bir performans ortaya koymuştu. Karakter olarak da takıma çok pozitif katkısı olan bir oyuncu. Genel anlamda onunla ilgili görüşüm olumlu. Bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor. Transfer bu her ana her şey olabilir. Ufak tefek sakatlıklar yaşamış onsla da 5 senedir düzenli olarak forma giyiyor. Ortalama 25 maç üzerinde maç oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşı da orta yaşlarda. Birkaç güne durum netleşir." diye konuştu.
Dünya Kupası'nda boy gösteren kaleci Fofana hakkında konuşan Uçar, "Fofana göğsümüzü kabarttı. Dünya Kupası'ndaki performansından ötürü onu tebrik ediyoruz. Sanırım bütün Rizelileri mutlu etti. Tebrik ediyoruz kendisini. Hiç izin yapmadı. Muhtemelen Erzurum kampının sonuna doğru veya Slovenya kampında aramıza katılacak.
ERZURUM KAMPINDA 2, SLOVENYA KAMPINDA 4 HAZIRLIK MAÇI
Yeni sezon hazırlıklarının detaylarını paylaşan Uçar, takımın önündeki yol haritasını şu sözlerle özetledi:
"Cumartesi gününe kadar buradayız. Pazartesi günü ayın altısı ile 17'si arası Erzurum'da olacağız. Burası daha fiziksel ağırlıkta olacak. Erzurum'da biraz daha taktiksel çalışmalarına geçip iki tane hazırlık maçı oynayacağız. Ardından Slovenya'da kampa gireceğiz. Burada daha çok hazırlık maçları ağırlıklı bir kamp gerçekleştirecek ve eksik gördüğümüz taktiksel çalışmalara devam edeceğiz. Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanların ardından cumartesi günü sabah yapacağımız idmanda Rize bölümünü tamamlayacağız."