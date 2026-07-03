Mouandilmadji'den Galatasaray forması için özür

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenmanını Galatasaray formasıyla gerçekleştirdi. Mouandilmadji'nin, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'in isminin yer aldığı formayı giymesi dikkatlerden kaçmadı.
Paylaşımında Victor Osimhen'i de etiketleyen Çadlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede gündem oldu.
ÖZÜR DİLEDİ
28 yaşındaki golcü futbolcu, Samsunspor taraftarından gelen tepkilerin ardından paylaşımıyla ilgili bir açıklama yaptı ve özür diledi.
Marius Mouandilmadji, paylaşımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ağlarda dolaşan görüntüyü yanlış yorumladığımı için Samsun taraftarından özür dilerim, amaç zarar vermek değil ama bu, bireysel antrenmanım için giydiğim bir arkadaşla değiş tokuş edilen bir forma.
Özür dilerim çünkü niyetin kimseye zarar vermek değildi. Sahada her zaman her şeyimi verdim ve kulübüm Samsunspor için her şeyimi vermeye devam edeceğim.
Benim için giydiğim bir arkadaşımın forması, kulübün değil, siz farklı yorumladınız ve hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum, bunun için özür dilerim."
Paylaşımında Victor Osimhen'i de etiketleyen Çadlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede gündem oldu.
ÖZÜR DİLEDİ
28 yaşındaki golcü futbolcu, Samsunspor taraftarından gelen tepkilerin ardından paylaşımıyla ilgili bir açıklama yaptı ve özür diledi.
Marius Mouandilmadji, paylaşımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ağlarda dolaşan görüntüyü yanlış yorumladığımı için Samsun taraftarından özür dilerim, amaç zarar vermek değil ama bu, bireysel antrenmanım için giydiğim bir arkadaşla değiş tokuş edilen bir forma.
Özür dilerim çünkü niyetin kimseye zarar vermek değildi. Sahada her zaman her şeyimi verdim ve kulübüm Samsunspor için her şeyimi vermeye devam edeceğim.
Benim için giydiğim bir arkadaşımın forması, kulübün değil, siz farklı yorumladınız ve hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum, bunun için özür dilerim."