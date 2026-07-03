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Mouandilmadji'den Galatasaray forması için özür

Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, yeni sezon hazırlıkları sırasında Victor Osimhen yazılı Galatasaray formasıyla antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 28 yaşındaki futbolcu, Samsunspor taraftarından gelen tepkileri ardından bu paylaşımı için özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mouandilmadji'den Galatasaray forması için özür
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenmanını Galatasaray formasıyla gerçekleştirdi. Mouandilmadji'nin, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'in isminin yer aldığı formayı giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşımında Victor Osimhen'i de etiketleyen Çadlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede gündem oldu.



ÖZÜR DİLEDİ

28 yaşındaki golcü futbolcu, Samsunspor taraftarından gelen tepkilerin ardından paylaşımıyla ilgili bir açıklama yaptı ve özür diledi.

Marius Mouandilmadji, paylaşımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ağlarda dolaşan görüntüyü yanlış yorumladığımı için Samsun taraftarından özür dilerim, amaç zarar vermek değil ama bu, bireysel antrenmanım için giydiğim bir arkadaşla değiş tokuş edilen bir forma.

Özür dilerim çünkü niyetin kimseye zarar vermek değildi. Sahada her zaman her şeyimi verdim ve kulübüm Samsunspor için her şeyimi vermeye devam edeceğim.

Benim için giydiğim bir arkadaşımın forması, kulübün değil, siz farklı yorumladınız ve hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum, bunun için özür dilerim."

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