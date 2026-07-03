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Beşiktaş, Metecan Birsen transferini açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılan Metecan Birsen transferini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş, Metecan Birsen transferini açıkladı
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Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılan Metecan Birsen'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında start veren Birsen, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe formasıyla tamamlamıştı.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan, 2.05 metre boyundaki Metecan Birsen'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."



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