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Okan Buruk'tan Romulo talebi: Beklenti 50 milyon euro!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig forması giyen Romulo'nun transferini istiyor. Alman ekibi, 24 yaşındaki golcüsü için 50 milyon euro talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Romulo talebi: Beklenti 50 milyon euro!
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Galatasaray için Almanya'dan Leipzig iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman basınında yer alan habere göre, Galatasaray, daha önce de gündemine gelen Romulo ile ilgileniyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Leipzig forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun transferini çok istediği belirtildi.

50 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Leipzig ise Brezilyalı golcü konusunda "Tok satıcı." rolünü oynuyor. Alman basınında yer alan haberde, Romulo'nun, Almanya'daki ilk sezonunda beklentileri aştığı ve Leipzig kadrosunun önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Mali anlamda sıkıntısı bulunmayan Leipzig'in, Romulo'dan beklentisinin 50 milyon euro olduğu ve bu beklentide ısrarcı olduğu yazıldı. Alman ekibi, 50 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

İTALYA'DAN DEV TALİPLER

Öte yandan Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı ve İtalya'dan Milan ile Roma'nın da Romulo'nun durumunu takip ettiği iddia edildi.

ALMANYA'DA NE YAPTI?

Göztepe'den geçen yıl Leipzig'e transfer olan 24 yaşındaki Romulo, Alman ekibinde 32 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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