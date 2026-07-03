Haber Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:43 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:43

Hilal Yelekçi Kan Kanseri mi? Manifest Üyesi Hakkındaki İddialar Doğru mu?

Manifest grubunun üyelerinden Hilal Yelekçi hakkında sosyal medyada ortaya atılan sağlık iddiaları gündem oldu. "Hilal Yelekçi kan kanseri mi?" ve "Hilal Yelekçi hasta mı?" soruları kısa sürede en çok aratılan konular arasına girdi.

Hilal Yelekçi Kan Kanseri mi? Manifest Üyesi Hakkındaki İddialar Doğru mu?
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Hayır. Hilal Yelekçi'nin kan kanseri (lösemi) olduğuna ilişkin iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama veya güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Mevcut bilgiler, bu iddiaların sosyal medyada yayılan asılsız söylentilerden ibaret olduğunu gösteriyor.
Hilal Yelekçi hasta mı?

Hilal Yelekçi'nin ciddi bir sağlık sorunu yaşadığına dair doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sanatçının veya bağlı bulunduğu Manifest grubunun konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.

Kan kanseri iddiaları nereden çıktı?

Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bazı paylaşımlar, Hilal Yelekçi'nin sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddiaların yayılmasına neden oldu. Ancak bu paylaşımları destekleyen resmi bir açıklama ya da güvenilir bir kaynak bulunmuyor.

Hilal Yelekçi kimdir?

Hilal Yelekçi, Manifest grubunun üyelerinden biri olarak tanınıyor. Grubun baş dansçısı (lead dancer) olan Yelekçi, müzik kariyerinin yanı sıra dans performanslarıyla da dikkat çekiyor.

Resmi açıklama var mı?


Şu ana kadar Hilal Yelekçi, menajerlik ekibi veya Manifest grubu tarafından kanser ya da başka bir sağlık sorununa ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan iddiaların doğruluğu teyit edilmiş değil.

Sonuç: Hilal Yelekçi Kan Kanseri mi?

Hayır. Hilal Yelekçi'nin kan kanseri olduğuna dair doğrulanmış herhangi bir bilgi veya resmi açıklama bulunmuyor. Mevcut verilere göre sosyal medyada yayılan bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olması halinde resmi açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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