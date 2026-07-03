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Kayserispor, Benhur Keser ile anlaştı

Kayserispor, son olarak Erzurumspor FK ile 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser ile prensip anlaşmasına vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Kayserispor, Benhur Keser ile anlaştı
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Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Erzurumspor FK forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken ve takımının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Benhur Keser ile prensipte anlaştı.

Bonservisi Çaykur Rizespor'da olan tecrübeli kanat oyuncusu ile Kayserispor arasında ufak pürüzlerin kaldığı resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasındaki pürüzlerin Keser'in kiralık ya da bonservisi üzerinden olduğu belirtildi. Kayserispor, Benhur Keser'i kiralık olarak kadrosuna katması durumunda 1 yıl, bonservisi ile birlikte katması durumunda ise 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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