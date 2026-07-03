Rui Hachimura'nın yeni adresi Warriors veya Timberwolves olabilir

Serbest oyuncu konumundaki Rui Hachimura'nın Minnesota Timberwolves veya Golden State Warriors'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers formasıyla başarılı bir play-off performansı sergileyen Japon forvetin, dış şut tehdidi sayesinde Minnesota'daki uzun forvet ihtiyacını karşılayabileceği ya da Golden State'te Stephen Curry'nin yanında önemli bir hücum silahı olabileceği ifade edildi.
The Stein Line'ın haberine göre Hachimura'nın temsilcileri, olası bir anlaşma zemini oluşturmak amacıyla Timberwolves ve Warriors ile temas kurdu.
Hachimura, geride kalan normal sezonda Lakers formasıyla 11.5 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden %44.3 isabet oranıyla oynadı.
Play-off'ta ise performansını daha da yükselten Japon yıldız, 10 maçta 17.5 sayı ve 4 ribaund ortalamalarının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden %56.9 isabet oranı yakaladı.
The Stein Line'ın haberine göre Hachimura'nın temsilcileri, olası bir anlaşma zemini oluşturmak amacıyla Timberwolves ve Warriors ile temas kurdu.
Hachimura, geride kalan normal sezonda Lakers formasıyla 11.5 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden %44.3 isabet oranıyla oynadı.
Play-off'ta ise performansını daha da yükselten Japon yıldız, 10 maçta 17.5 sayı ve 4 ribaund ortalamalarının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden %56.9 isabet oranı yakaladı.