Alanyaspor, Paulo Victor'un sözleşmesini uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da kaleci Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Paulo Victor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Paulo Victor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.