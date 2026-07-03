03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
19:00
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
19:00
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
20:00

Antalyaspor'da iki futbolcuyla yeni sözleşme

Antalyaspor, Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da iki futbolcuyla yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Topuz, iç transferde Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarını bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Topuz, yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladıklarını iki futbolcunun Antalyaspor forması giymeye devam edeceklerini aktardı.

Öncelikli hedeflerinin transfer tahtasının açılması olduğunu belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Transfer tahtasının açılması için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Transfer tahtasının açılması ile teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda dış transfer çalışmalarına da hız vereceğiz. Bunun yanında kamp programı da netleşti. Kırmızı-beyazlı ekibimiz yeni sezon hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürecek. İki günlük aradan sonra, ikinci etap kamp çalışmaları için Burdur'a geçilecek."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.