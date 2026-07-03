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Napoli'de Allegri dönemi

Napoli'de teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 11:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Napoli'de Allegri dönemi
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin getirildiği duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'u çalıştıran Allegri, Milan ile bir, Juventus ile de beş kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.



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