Luka Doncic, Lakers'ın yaz hamlelerinden memnun

Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic'in, kulübün yaz döneminde yaptığı kadro hamlelerinden memnun olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre Doncic, Austin Reaves ile yeniden sözleşme imzalanması ve Walker Kessler'ın kadroya katılması nedeniyle "heyecanlı" durumda.
Haberde, bu iki hamlenin Doncic'in yaz dönemindeki en büyük kadro önceliklerinden ikisini karşıladığı ifade edildi.
Yaz dönemini Avrupa'da geçirmesine rağmen Lakers yönetiminin süreç boyunca Doncic ve temsilcileriyle düzenli temas kurduğu belirtildi.
Öte yandan Lakers'ın transfer çalışmalarını tamamlamadığı ve kanat rotasyonunu güçlendirmek istediği, Jonathan Kuminga'nın da gündemdeki isimlerden biri olduğu aktarıldı.
Doncic'e yakın bir kaynak, haziran ayında ESPN'e yaptığı açıklamada Lakers yönetiminin yıldız oyuncuya 2026 yazı için büyük sözler verdiğini söylemişti.
"Luka şampiyonluk yarışında yer alan bir takımda oynamayı dün istiyor. Takasa geldiği günden beri bize sürekli '2026 yazını bekleyin. 2026 yazında size göstereceğiz.' dediler. İşte o yaz sonunda geldi ve bu yüzden çok heyecanlıyız."
Haberde ayrıca Doncic'in, Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka ve başantrenör JJ Redick'e bu yaz tek temel talebini yeniden ilettiği belirtildi.
Bir kaynak, "Luka'nın ilk ve en büyük isteği elit seviyede bir pivot." ifadelerini kullandı.
Haberde, bu iki hamlenin Doncic'in yaz dönemindeki en büyük kadro önceliklerinden ikisini karşıladığı ifade edildi.
Yaz dönemini Avrupa'da geçirmesine rağmen Lakers yönetiminin süreç boyunca Doncic ve temsilcileriyle düzenli temas kurduğu belirtildi.
Öte yandan Lakers'ın transfer çalışmalarını tamamlamadığı ve kanat rotasyonunu güçlendirmek istediği, Jonathan Kuminga'nın da gündemdeki isimlerden biri olduğu aktarıldı.
Doncic'e yakın bir kaynak, haziran ayında ESPN'e yaptığı açıklamada Lakers yönetiminin yıldız oyuncuya 2026 yazı için büyük sözler verdiğini söylemişti.
"Luka şampiyonluk yarışında yer alan bir takımda oynamayı dün istiyor. Takasa geldiği günden beri bize sürekli '2026 yazını bekleyin. 2026 yazında size göstereceğiz.' dediler. İşte o yaz sonunda geldi ve bu yüzden çok heyecanlıyız."
Haberde ayrıca Doncic'in, Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka ve başantrenör JJ Redick'e bu yaz tek temel talebini yeniden ilettiği belirtildi.
Bir kaynak, "Luka'nın ilk ve en büyük isteği elit seviyede bir pivot." ifadelerini kullandı.