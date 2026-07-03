Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor

Hakan Safi'yle yarıştığı başkanlık seçiminden büyük farkla galip çıkan Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi, Fenerbahçe'de maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sadettin Saran'dan kalan borçların üstüne UEFA'dan gelen 7 milyon Euro ceza da eklendi. Ancak taraftarlar soruyor; "Hani para vardı, nerede transferler?" diye...
Yıldırım, seçim öncesinde "İki forvetle anlaştım. Onlar hazır" demişti. Ancak 3 Temmuz itibarıyla Fenerbahçe sadece Vedat Muriqi transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Vedat için Mallorca'ya 15 milyon Euro'yu 3 taksit halinde ödeyecek. Kosovalı forvet, antrenmanda sakatlandı ve ay sonuna kadar yok.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik maçı öncesi eldeki forvet; Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi eleştirdiği Sidiki Cherif...
GEÇGEL'DEN KARA TABLO
Bunların yanı sıra ülkenin milyarderleri arasında yer alan Futbol AŞ yöneticisi Feridun Geçgel, "Fenerbahçe artık eskisi gibi para harcamamalı. Bütçemizi dengelememiz lazım. Avrupa'nın ne yaptığı belli. Biz de onu yapacağız. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz" ifadeleriyle acı gerçekleri dile getirdi.
Yıldırım, seçim öncesinde "İki forvetle anlaştım. Onlar hazır" demişti. Ancak 3 Temmuz itibarıyla Fenerbahçe sadece Vedat Muriqi transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Vedat için Mallorca'ya 15 milyon Euro'yu 3 taksit halinde ödeyecek. Kosovalı forvet, antrenmanda sakatlandı ve ay sonuna kadar yok.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik maçı öncesi eldeki forvet; Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi eleştirdiği Sidiki Cherif...
GEÇGEL'DEN KARA TABLO
Bunların yanı sıra ülkenin milyarderleri arasında yer alan Futbol AŞ yöneticisi Feridun Geçgel, "Fenerbahçe artık eskisi gibi para harcamamalı. Bütçemizi dengelememiz lazım. Avrupa'nın ne yaptığı belli. Biz de onu yapacağız. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz" ifadeleriyle acı gerçekleri dile getirdi.