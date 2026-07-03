02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
2-1
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
3-0
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
2-1
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
2-0
02 Temmuz
Lyn-Aasane
6-2

Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor

Aziz Yıldırım, seçim öncesi "İki forvetle anlaştım" demişti. Temmuz ayı geldi, sadece Vedat Muriqi transferi yapıldı. Futbol AŞ yöneticisi Feridun Geçgel de "Eskisi gibi paralar yok" ifadesini kullandı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:45
Haber: Sözcü
Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hakan Safi'yle yarıştığı başkanlık seçiminden büyük farkla galip çıkan Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi, Fenerbahçe'de maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sadettin Saran'dan kalan borçların üstüne UEFA'dan gelen 7 milyon Euro ceza da eklendi. Ancak taraftarlar soruyor; "Hani para vardı, nerede transferler?" diye...

Yıldırım, seçim öncesinde "İki forvetle anlaştım. Onlar hazır" demişti. Ancak 3 Temmuz itibarıyla Fenerbahçe sadece Vedat Muriqi transferini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Vedat için Mallorca'ya 15 milyon Euro'yu 3 taksit halinde ödeyecek. Kosovalı forvet, antrenmanda sakatlandı ve ay sonuna kadar yok.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik maçı öncesi eldeki forvet; Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi eleştirdiği Sidiki Cherif...

GEÇGEL'DEN KARA TABLO

Bunların yanı sıra ülkenin milyarderleri arasında yer alan Futbol AŞ yöneticisi Feridun Geçgel, "Fenerbahçe artık eskisi gibi para harcamamalı. Bütçemizi dengelememiz lazım. Avrupa'nın ne yaptığı belli. Biz de onu yapacağız. Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz" ifadeleriyle acı gerçekleri dile getirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.