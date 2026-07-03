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Beşiktaş, Wilbekin transferini açıkladı

Beşiktaş, Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Wilbekin için resmi açıklamayı da yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 14:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Wilbekin transferini açıkladı
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Gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılan Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer açıklaması şu şekilde:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerini NCAA'de Florida Gators formasıyla tamamlamasının ardından profesyonel kariyerine 2014 yılında start veren Wilbekin, AEK, Darüşşafaka, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giydi. 2025-26 sezonunu Fenerbahçe'de tamamlayan 1.86 metre boyundaki oyuncu, 2018 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer almıştı.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Wilbekin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."



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