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Alp Aksoy'dan şampiyonluk mesajı

Formula pilotu Alp Aksoy, bu hafta sonu E4 Championship'teki yeni mücadelesine başlıyor. Alp Aksoy'dan bu mücadele öncesi şampiyonluk mesajı geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Alp Aksoy'dan şampiyonluk mesajı
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Formula pilotu Alp Aksoy, bu hafta sonu E4 Championship'teki yeni mücadelesine başlıyor. Prema Racing pilotu Aksoy, sezonun ilk raundunda İtalya'daki Vallelunga Pisti'nde yarışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk formula pilotu Alp Aksoy, E4 Championship'te sezonun ilk raundunda 4-5 Temmuz tarihlerinde İtalya'daki Vallelunga Pisti'nde çıkacak. Yarın sıralama turları ve birinci yarışta mücadele edecek Aksoy, pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışta pistte yer alacak. Bu sezon daha önce Vallelunga'da piste çıkan Aksoy, hafta sonunda hem yarış temposunu hem de sezon hedefleri doğrultusundaki iddiasını piste yansıtmak için mücadele edecek.

Zor bir organizasyonda mücadele edeceğini ancak iyi hazırlandığını dile getiren genç pilot," İyi bir sezon geçiriyorum. Her yarış kendimizi geliştiriyoruz. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Her şampiyonada benim hedefim şampiyon olmak. Ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz. E4 Championship de zor bir organizasyon. Ama hazırlandık" dedi.

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