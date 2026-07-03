Galatasaray'da Ebru Topçu ile yeni sözleşme

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, kaptanı Ebru Topçu ile sözleşme uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, Ebru Topçu ile sözleşme uzattı. Galatasaray formasıyla 5. sezonuna hazırlanan başarılı orta saha oyuncumuz, geride kalan dört sezonda çıktığı 105 resmi karşılaşmada 53 gol kaydederek takımımıza önemli katkılarda bulundu.
2023-2024 sezonunda kazandığımız lig şampiyonluğunda kilit rol üstlenen kaptanımız Ebru Topçu, kulübümüzün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma başarısında da sergilediği performansla takımımızın en önemli isimleri arasında yer aldı.
İmzanın ardından Kaptan Ebru Topçu, Galatasaray Kadın Futbol A Takımı Kaptanı Ebru Topçu, "Galatasaray'daki beşinci sezonum. Bu yüzden çok muylu ve gururluyum. İlk sezon olduğu gibi çok heyecanlıyım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Yeni sezonda taraftarımızla birlikte şampiyon olup takımımızı Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Taraftarlarımızla her zaman daha güçlüyüz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Kaptanımız Ebru Topçu'ya, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
"Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, Ebru Topçu ile sözleşme uzattı. Galatasaray formasıyla 5. sezonuna hazırlanan başarılı orta saha oyuncumuz, geride kalan dört sezonda çıktığı 105 resmi karşılaşmada 53 gol kaydederek takımımıza önemli katkılarda bulundu.
2023-2024 sezonunda kazandığımız lig şampiyonluğunda kilit rol üstlenen kaptanımız Ebru Topçu, kulübümüzün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma başarısında da sergilediği performansla takımımızın en önemli isimleri arasında yer aldı.
İmzanın ardından Kaptan Ebru Topçu, Galatasaray Kadın Futbol A Takımı Kaptanı Ebru Topçu, "Galatasaray'daki beşinci sezonum. Bu yüzden çok muylu ve gururluyum. İlk sezon olduğu gibi çok heyecanlıyım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Yeni sezonda taraftarımızla birlikte şampiyon olup takımımızı Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Taraftarlarımızla her zaman daha güçlüyüz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Kaptanımız Ebru Topçu'ya, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."