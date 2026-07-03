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Bundesliga'da kural değişikliği!

Bundesliga'da 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 16:38
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Bundesliga'da kural değişikliği!
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Almanya Birinci (Bundesliga) ve İkinci (Bundesliga 2) Futbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga'dan yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan kale vuruşları ve taç atışlarında 5 saniyelik geri sayım, 10 saniyelik oyuncu değişikliği limiti ve sakatlanan oyuncunun bir dakika dışarıda bekleme kurallarının yeni sezonda Bundesliga ve Bundesliga 2'de uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, bu sezondan itibaren VAR'ın hatalı ikinci sarı kartlara müdahale edebileceği ve avantaj kuralının hatalı taç ya da serbest vuruşlarda da geçerli olacağı kaydedildi.

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