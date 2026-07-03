Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Julian Nagelsmann'dan istifa! Yerine Jürgen Klopp!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından görevinden istifa etti. Jürgen Kloop ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

calendar 03 Temmuz 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 13:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Julian Nagelsmann'dan istifa! Yerine Jürgen Klopp!
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Alman Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann için beklenen son resmileşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda edilmesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa etti.

Nagelsmann, "Turnuvadan elenmemizden bu yana geçen günlerde çok düşündüm ve hem kişisel olarak hem de federasyon içindeki güvendiğim insanlarla konuştum. Bu kadar benim için hiç de kolay olmadı. Benim için her zaman en büyük öncelik, takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Teknik ekibime, destek ekibine ve federasyondan bize destek veren herkese, özellikle de birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlara da özel bir teşekkür sunuyorum. Zor zamanlarda bile bizi sırtladınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla unutulmaz futbol gecesi yaşatamadığımız için gerçekten çok üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz." açıklamasını yaptı.

EN BÜYÜK ADAY KLOPP

Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Kloop'u milli takımın başına geçirmek için görüşme yapılacağını açıkladı.

"DFB yönetimi artık Jürgen Klopp ile resmi görüşmelere başlayacak. Kendisi bu görevi kabul etmeye hazır olduğunu zaten belirtmişti."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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