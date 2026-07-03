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Aliağa FK'da Malik'in yeni durağı Muş

Aliağa ile sözleşme yenilemeyen Malik Karaahmet'in yeni takımı Muşspor oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da Malik'in yeni durağı Muş
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2'nci Lig'de yeni sezon öncesi iddialı transferler yapmasına rağmen ardından bütçeyi daraltıp gençlerle mücadele etme kararı alınca kadrosu dağılmaya başlayan Aliağa FK'da daha önce takımdan ayrılan santrfor Malik Karaahmet'in yeni durağı aynı ligde mücadele eden Muşspor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcisi ile 2024-25 sezonunda 3'üncü Lig'de şampiyonluk, geçen sezon ise 2'nci Lig'de play-off tecrübesi yaşayan 26 yaşındaki gurbetçi golcü, takımın elenmesinin ardından kulüple sözleşme yenilememişti.

Aliağa formasıyla ilk yılında 23 maçta 8 gol, ikinci sezonunda 33 karşılaşmada 20 gol kaydeden Malik, yeni kulübü ile sözleşme imzaladı.

Muşspor'u Aliağa'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Çardak çalıştırıyor.

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