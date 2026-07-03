Trabzonspor, transferde Beşiktaş'a rakip oldu

Şampiyonluk için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, bu sezon toplamda 8 transferle gövde gösterisi yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ernest Muçi'nin bonservisini alan bordo-mavililer; Saviolo, Cabral, Malinovskyi, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'e imza attırdı.
TRABZONSPOR'DAN HAMLE
Karadeniz ekibinin yeni hedefinde Abdul Fatawu bulunuyor. Leicester City forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Ganalı oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve fiyat araştırmasına başlandı.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇECEK
Dünya Kupası'nda Gana ile boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu, sürati ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çekti. Fatawu, Leicester'ın İngiltere 3. Lig'i League One'a düşmesinden dolayı alt seviyede oynamak istemiyor. Yönetim, Ganalı yeteneğin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.
TRABZONSPOR'DAN HAMLE
Karadeniz ekibinin yeni hedefinde Abdul Fatawu bulunuyor. Leicester City forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Ganalı oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve fiyat araştırmasına başlandı.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇECEK
Dünya Kupası'nda Gana ile boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu, sürati ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çekti. Fatawu, Leicester'ın İngiltere 3. Lig'i League One'a düşmesinden dolayı alt seviyede oynamak istemiyor. Yönetim, Ganalı yeteneğin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.