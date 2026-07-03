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Trabzonspor, transferde Beşiktaş'a rakip oldu

Trabzonspor, Leicester City forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Abdul Fatawu ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, transferde Beşiktaş'a rakip oldu
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Şampiyonluk için kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, bu sezon toplamda 8 transferle gövde gösterisi yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ernest Muçi'nin bonservisini alan bordo-mavililer; Saviolo, Cabral, Malinovskyi, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'e imza attırdı.

TRABZONSPOR'DAN HAMLE

Karadeniz ekibinin yeni hedefinde Abdul Fatawu bulunuyor. Leicester City forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Ganalı oyuncunun menajeriyle temasa geçildi ve fiyat araştırmasına başlandı.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇECEK

Dünya Kupası'nda Gana ile boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu, sürati ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çekti. Fatawu, Leicester'ın İngiltere 3. Lig'i League One'a düşmesinden dolayı alt seviyede oynamak istemiyor. Yönetim, Ganalı yeteneğin transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

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