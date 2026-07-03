Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı: 'Unutmayacağız!'

Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor!"
Sarı-lacivertli kulüp videoda;
"15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, Adliye önlerinde, Tribünlerde tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: #FenerbahçeYıkılmaz" ifadelerine yer verdi.
Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe'nin videosunu alıntılayarak "AMA" temalı bir görsel paylaştı.
"Hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor!"
Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecine ilişkin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.
Trabzonspor: "Hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor!" pic.twitter.com/iTNiOSEBVI
— Sporx (@sporx) July 2, 2026
Sarı-lacivertli kulüp videoda;
"15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, Adliye önlerinde, Tribünlerde tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: #FenerbahçeYıkılmaz" ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımının ardından Trabzonspor'dan ikinci bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe: "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, adliye önlerinde, tribünlerde, tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: Fenerbahçe yıkılmaz!"pic.twitter.com/t3UJpKGJwz https://t.co/aU3b2Yi29I
— Sporx (@sporx) July 2, 2026
Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe'nin videosunu alıntılayarak "AMA" temalı bir görsel paylaştı.