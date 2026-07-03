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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı: "Unutmayacağız!"

Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımın ardından, Fenerbahçe'nin açıklamasına sosyal medya hesabından yeni bir mesajla karşılık verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı: 'Unutmayacağız!'
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Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulüp, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman haykıracağız! 2010-2011 sezonu tertemiz şampiyonu Trabzonspor!"

Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecine ilişkin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp videoda;

"15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, Adliye önlerinde, Tribünlerde tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: #FenerbahçeYıkılmaz" ifadelerine yer verdi. 

Fenerbahçe'nin bu paylaşımının ardından Trabzonspor'dan ikinci bir paylaşım geldi.

Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe'nin videosunu alıntılayarak "AMA" temalı bir görsel paylaştı.



 

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