BİLSEM Sonuçları Açıklandı mı? 2026 BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sonuçları Sorgulama

Evet, 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sorgulayabiliyor.

Sonuçlara ilişkin duyurular ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi kanallarından da takip edilebiliyor.

BİLSEM kayıt süreci ne zaman başlayacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt takvimi MEB tarafından ilan ediliyor. Velilerin belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

BİLSEM'e itiraz edilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sonuçlara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazlar, duyuruda belirtilen süre içerisinde ilgili sistem üzerinden veya yetkili birimlere yapılabiliyor.

BİLSEM nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarıdır. Öğrenciler, örgün eğitimlerinin yanında BİLSEM'lerde destek eğitimine devam ediyor.

Sonuç: BİLSEM Sonuçları Açıklandı mı?

Evet, 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirken, kayıt ve itiraz süreci de yayımlanan takvim doğrultusunda devam edecek.