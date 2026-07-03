Guirassy gelirse Fenerbahçe'de limit kalmıyor!

Fenerbahçe'nin transferde 36 milyon Euro harcama limiti, hareket alanı bırakmıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vedat Muriqi'nin 5 milyon Euro'luk transfer taksiti ve 5 milyon Euro'luk yıllık maaşı düşürüldüğünde geride 26 milyon Euro kalıyor.
Serhou Guirassy transferi gerçekleşirse 30 milyon Euro'luk bonservisin 3 taksit olması bekleniyor. 12 milyon Euro gibi yüksek bir yıllık maaş konuşuluyor. Eğer bu şartlar oluşursa Fenerbahçe'de limit kalmayacak.
Yönetim, kaynak için mecburen oyuncu satışlarına yönelecek.
Serhou Guirassy transferi gerçekleşirse 30 milyon Euro'luk bonservisin 3 taksit olması bekleniyor. 12 milyon Euro gibi yüksek bir yıllık maaş konuşuluyor. Eğer bu şartlar oluşursa Fenerbahçe'de limit kalmayacak.
Yönetim, kaynak için mecburen oyuncu satışlarına yönelecek.