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Guirassy gelirse Fenerbahçe'de limit kalmıyor!

Fenerbahçe, Serhou Guirassy transferini yaparsa geriye transfer limiti kalmayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Guirassy gelirse Fenerbahçe'de limit kalmıyor!
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Fenerbahçe'nin transferde 36 milyon Euro harcama limiti, hareket alanı bırakmıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vedat Muriqi'nin 5 milyon Euro'luk transfer taksiti ve 5 milyon Euro'luk yıllık maaşı düşürüldüğünde geride 26 milyon Euro kalıyor.

Serhou Guirassy transferi gerçekleşirse 30 milyon Euro'luk bonservisin 3 taksit olması bekleniyor. 12 milyon Euro gibi yüksek bir yıllık maaş konuşuluyor. Eğer bu şartlar oluşursa Fenerbahçe'de limit kalmayacak.

Yönetim, kaynak için mecburen oyuncu satışlarına yönelecek.

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