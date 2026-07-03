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Gaziemir Spor'da şirketleşme tamam

3'üncü Lig ekibi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralan Gaziemir Spor'da şirketleşme gerçekleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gaziemir Spor'da şirketleşme tamam
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Bölgesel Amatör Lig'de play-offta elendikten sonra yeni sezon öncesi 3'üncü Lig ekibi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralan Gaziemir Spor'da şirketleşme tamamladı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "1954 yılından bu yana ilçemizin ortak değeri olan Gaziemir Spor, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe yönelik en önemli adımlarından birini atmıştır. Kulübümüzün geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek ve profesyonel futbol faaliyetlerini çağın gereklerine uygun şekilde yönetebilmek amacıyla Gaziemir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları A.Ş. kurulmuştur" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gaziemir Spor A.Ş. Başkanı Çağrı Şırlancı şu ifadelere yer verdi:

"Bu yeni yapılanmayla birlikte profesyonel futbol takımımız faaliyetlerini Gaziemir Spor A.Ş. çatısı altında sürdürecektir. Gaziemir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları A.Ş., Ulaş Şırlancı ve Özkan Karadaş'ın Gaziemir Spor'un geleceğine duyduğu inanç ve uzun vadeli yatırım vizyonuyla hayata geçirilmiştir. Bu kurumsal dönüşüm, kulübümüzün kimliğinde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Gaziemir Spor; adıyla, armasıyla, yeşil-beyaz renkleriyle, 1954'ten gelen tarihiyle, değerleri ve taraftarıyla, aynı ruh, aynı aidiyet ve aynı hedeflerle yoluna devam edecektir."



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