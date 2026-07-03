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Galatasaray'a Omar Marmoush'tan iyi haber!

Galatasaray'ın Manchester City'den kadrosuna katmak istediği Omar Marmoush ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Marmoush'u kadroda düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Omar Marmoush'tan iyi haber!
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Manchester City forması giyen Omar Marmoush'tan Galatasaray'a haber var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz sezonun devre arasında Manchester City'den Omar Marmoush için adım attığı ancak olumsuz geri dönüş aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak İngiliz kulübünde planlar değişti.

MARESCA İLE YOL GÖRÜNTÜ

Yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın gelişi ile birlikte Mısırlı oyuncuya yol göründü. Galatasaray cephesi ise 27 yaşındaki futbolcu için yeniden nabız yoklamaya başladı.

Piyasa değeri 50 milyon Euro olan ve kulübü ile 3 sezon daha kontratı kalan oyuncu için sarı-kırmızılılar ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile masaya oturmak istiyor.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Marmoush ile Barcelona ve Tottenham da ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Omar Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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