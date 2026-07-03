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Fethiyespor iki oyuncuya imza attırdı

Fethiyespor, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Eray Karataş ve Muhammed Akarslan ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor iki oyuncuya imza attırdı
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer harekatını sürdüren Fethiyespor aynı takımdan iki futbolcuyu renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlılar sağ kanat Eray Karataş ve daha önce anlaştığı orta saha Muhammed Akarslan ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Eray Karataş ve Muhammed Akarslan ile anlaşmaya varmıştır. Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte futbolcularımız resmi sözleşmeye imza attı. İki oyuncumuza da kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.


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