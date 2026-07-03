Brown: 'Celtics bu süreçte bana yeterince saygı göstermedi'

Boston Celtics tarafından Philadelphia 76ers'a takas edilmesinin ardından ilk kez konuşan Jaylen Brown, yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takasın gerçekleşmesinden yalnızca bir gün sonra Twitch üzerinden canlı yayın açan Brown, hem Boston'daki son günlerini hem de Philadelphia'ya transfer sürecini samimi ifadelerle değerlendirdi.
Yayının başında "Boston beni paketledi" diyen yıldız oyuncu, daha önce yayımladığı veda mesajındaki düşüncelerini yineledikten sonra Celtics yönetimiyle yaşadığı iletişim sorunlarına değindi.
Brown, takas talebinde bulunmadığı ve Celtics yönetiminin 2025-26 sezonu kadrosundaki en değerli oyuncunun Derrick White olduğunu düşündüğüne yönelik haberlerin ardından, yaşananların kendisini daha da motive ettiğini söyledi.
Boston yönetiminin kendisine karşı tutumundan memnun olmadığını dile getiren Brown, şu ifadeleri kullandı:
"Mesajı aldım. Bu süreç boyunca bana gösterilen saygı seviyesinden hiç memnun değildim. Açıkçası yeterince saygı gösterilmediğini düşünüyorum. Bir noktaya kadar her şey normaldi, ardından hiçbir şey yokken işler tamamen farklı bir yöne gitti. Brad Stevens'ın bütün eleştirileri üzerine aldığını görüyorum ama bazı görüşmeleri yönetme biçiminden de memnun değildim."
Celtics'in Giannis Antetokounmpo takasını gerçekleştirememesinin ardından Brown'ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Brown'ın, Boston'ın Giannis için hazırladığı takas paketinin merkezinde yer aldığı öne sürülürken, Brad Stevens geçen hafta yıldız oyuncunun geleceği hakkında kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmıştı.
Buna rağmen Celtics, çarşamba akşamı Brown'ı Paul George, iki birinci tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Philadelphia 76ers'a gönderdi. Takas, birçok ABD basın kuruluşu tarafından düşük not aldı.
Brown ise takastaki en büyük hayal kırıklığının neden gönderildiğine dair kendisine net bir açıklama yapılmaması olduğunu söyledi.
"Kesinlikle bunun arkasında daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Sadece o 'daha fazlasının' bana açıklanmasını isterdim. Çünkü açıklansaydı anlayış gösterebilirdim. O açıklamayı hak edecek kadar saygıyı kazandığımı düşünüyordum. Ama demek ki yanılmışım. Hayat böyle. Devam etmek zorundasınız."
Brown, yeni takımında Tyrese Maxey, Joel Embiid ve V.J. Edgecombe gibi isimlerle birlikte mücadele edecek.
Philadelphia kariyerine ilişkin de konuşan yıldız oyuncu, özel bir muamele beklemediğini söyledi.
"Özel bir muamele istemiyorum. Bana hiçbir şeyin hediye edilmesine ihtiyacım yok. Saygıyı her gün çalışarak kazanmayı planlıyorum. Salona girip çalışmaya ve tüm bu sürece başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Brown, yıllardır Philadelphia'ya karşı oynamaya alıştığını da esprili bir dille anlattı.
"İşin zor tarafı şu; son 10 yıldır Philadelphia'dan nefret edecek şekilde programlandım. Rekabetin tarihi, play-off serileri... Hep 'The Process'e lanet olsun diye düşündüm. Şimdi bunu tersine çevirmem gerekiyor. Komik bir durum. Ama sezon başladığında hazır olacağım."
Yayının başında "Boston beni paketledi" diyen yıldız oyuncu, daha önce yayımladığı veda mesajındaki düşüncelerini yineledikten sonra Celtics yönetimiyle yaşadığı iletişim sorunlarına değindi.
Brown, takas talebinde bulunmadığı ve Celtics yönetiminin 2025-26 sezonu kadrosundaki en değerli oyuncunun Derrick White olduğunu düşündüğüne yönelik haberlerin ardından, yaşananların kendisini daha da motive ettiğini söyledi.
Boston yönetiminin kendisine karşı tutumundan memnun olmadığını dile getiren Brown, şu ifadeleri kullandı:
"Mesajı aldım. Bu süreç boyunca bana gösterilen saygı seviyesinden hiç memnun değildim. Açıkçası yeterince saygı gösterilmediğini düşünüyorum. Bir noktaya kadar her şey normaldi, ardından hiçbir şey yokken işler tamamen farklı bir yöne gitti. Brad Stevens'ın bütün eleştirileri üzerine aldığını görüyorum ama bazı görüşmeleri yönetme biçiminden de memnun değildim."
Celtics'in Giannis Antetokounmpo takasını gerçekleştirememesinin ardından Brown'ın geleceği tartışma konusu olmuştu. Brown'ın, Boston'ın Giannis için hazırladığı takas paketinin merkezinde yer aldığı öne sürülürken, Brad Stevens geçen hafta yıldız oyuncunun geleceği hakkında kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmıştı.
Buna rağmen Celtics, çarşamba akşamı Brown'ı Paul George, iki birinci tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Philadelphia 76ers'a gönderdi. Takas, birçok ABD basın kuruluşu tarafından düşük not aldı.
Brown ise takastaki en büyük hayal kırıklığının neden gönderildiğine dair kendisine net bir açıklama yapılmaması olduğunu söyledi.
"Kesinlikle bunun arkasında daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Sadece o 'daha fazlasının' bana açıklanmasını isterdim. Çünkü açıklansaydı anlayış gösterebilirdim. O açıklamayı hak edecek kadar saygıyı kazandığımı düşünüyordum. Ama demek ki yanılmışım. Hayat böyle. Devam etmek zorundasınız."
Brown, yeni takımında Tyrese Maxey, Joel Embiid ve V.J. Edgecombe gibi isimlerle birlikte mücadele edecek.
Philadelphia kariyerine ilişkin de konuşan yıldız oyuncu, özel bir muamele beklemediğini söyledi.
"Özel bir muamele istemiyorum. Bana hiçbir şeyin hediye edilmesine ihtiyacım yok. Saygıyı her gün çalışarak kazanmayı planlıyorum. Salona girip çalışmaya ve tüm bu sürece başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Brown, yıllardır Philadelphia'ya karşı oynamaya alıştığını da esprili bir dille anlattı.
"İşin zor tarafı şu; son 10 yıldır Philadelphia'dan nefret edecek şekilde programlandım. Rekabetin tarihi, play-off serileri... Hep 'The Process'e lanet olsun diye düşündüm. Şimdi bunu tersine çevirmem gerekiyor. Komik bir durum. Ama sezon başladığında hazır olacağım."