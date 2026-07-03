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Petkimspor, Jarrod Uthoff ile analaştı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Petkimspor, Jarrod Uthoff ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Petkimspor, Jarrod Uthoff ile analaştı
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Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli kulübü Aliağa Petkimspor, Dünya Şampiyonası Elemeleri için ABD Milli Takımı'na da seçilen Jarrod Uthoff ile anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 33 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet NBA'de daha önce Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Washington Wizards ile kısa süreli kontratlarla 16 maça çıktı.

Japonya'da da oynayan Uthoff, geçen sezon İtalya'da Pallacanestro Trieste formasıyla ligde 7.8 sayı, 4.2 ribaund, 1.1 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 11.1 sayı, 4.1 ribaund, 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

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