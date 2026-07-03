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Galatasaray, Jhon Duran'ı bekliyor

Galatasaray, Jhon Duran ile anlaşmasının ardından Kolombiyalı oyuncunun kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı. Jhon Duran'ın 7 Temmuz'daki kampa katılması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 07:37
Haber: Türkiye
Galatasaray, Jhon Duran'ı bekliyor
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Mauro Icardi ile ipleri kopma noktasına gelen Galatasaray, yedek golcü olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran ile anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı kırmızılı yönetim, altı aydır dirsek temasında olduğu ve Galatasaray'a gelmek için can atan Kolombiyalı oyuncunun transferine onay verdi.

AL NASSR İLE GÖRÜŞME

Duran ile yıllık 4+1 toplam 5 milyon euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, şimdi Al Nassr Kulübü ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan kulübü ile masaya oturdu. Jhon Duran da Al Nassr ile görüşerek Galatasaray ile anlaştığını ve sarı kırmızılı takımda oynamak istediğini iletti.

OPSİYONLU KİRALIK

Al Nassr ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar Jhon Duran'ı önce bir yıllığına kiralamak istiyor. Genç oyuncu beklenen performansı gösterirse, isteğe bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek.

KAMPA KATILACAK

Kulüplerin anlaşması halinde Jhon Duran, Galatasaray'ın 7 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmalarına katılmak için İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılıların Jhon Duran'a yeşil ışık yakmasında TFF'nin 10+4 kuralından taviz verilmeyeceğini açıklaması oldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldız yaş kriterlerine uyuyor.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, devre arasında ise gönderilmişti. Galatasaray formasıyla kendisini ispatlamak isteyen Duran'ın hedefi yeniden millî takıma seçilmek. 

 

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