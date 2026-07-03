Galatasaray, Jhon Duran'ı bekliyor

Mauro Icardi ile ipleri kopma noktasına gelen Galatasaray, yedek golcü olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran ile anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılı yönetim, altı aydır dirsek temasında olduğu ve Galatasaray'a gelmek için can atan Kolombiyalı oyuncunun transferine onay verdi.
AL NASSR İLE GÖRÜŞME
Duran ile yıllık 4+1 toplam 5 milyon euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, şimdi Al Nassr Kulübü ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan kulübü ile masaya oturdu. Jhon Duran da Al Nassr ile görüşerek Galatasaray ile anlaştığını ve sarı kırmızılı takımda oynamak istediğini iletti.
OPSİYONLU KİRALIK
Al Nassr ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar Jhon Duran'ı önce bir yıllığına kiralamak istiyor. Genç oyuncu beklenen performansı gösterirse, isteğe bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek.
KAMPA KATILACAK
Kulüplerin anlaşması halinde Jhon Duran, Galatasaray'ın 7 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmalarına katılmak için İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılıların Jhon Duran'a yeşil ışık yakmasında TFF'nin 10+4 kuralından taviz verilmeyeceğini açıklaması oldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldız yaş kriterlerine uyuyor.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, devre arasında ise gönderilmişti. Galatasaray formasıyla kendisini ispatlamak isteyen Duran'ın hedefi yeniden millî takıma seçilmek.
AL NASSR İLE GÖRÜŞME
Duran ile yıllık 4+1 toplam 5 milyon euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, şimdi Al Nassr Kulübü ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan kulübü ile masaya oturdu. Jhon Duran da Al Nassr ile görüşerek Galatasaray ile anlaştığını ve sarı kırmızılı takımda oynamak istediğini iletti.
OPSİYONLU KİRALIK
Al Nassr ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmelere başlayan sarı kırmızılılar Jhon Duran'ı önce bir yıllığına kiralamak istiyor. Genç oyuncu beklenen performansı gösterirse, isteğe bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek.
KAMPA KATILACAK
Kulüplerin anlaşması halinde Jhon Duran, Galatasaray'ın 7 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon kamp çalışmalarına katılmak için İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılıların Jhon Duran'a yeşil ışık yakmasında TFF'nin 10+4 kuralından taviz verilmeyeceğini açıklaması oldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldız yaş kriterlerine uyuyor.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, devre arasında ise gönderilmişti. Galatasaray formasıyla kendisini ispatlamak isteyen Duran'ın hedefi yeniden millî takıma seçilmek.