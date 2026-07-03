Fenerbahçe'den 3 Temmuz mesajı: 'Kupamız gururla şanlı müzemizde'

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı dolayısıyla resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüp, iki sayfadan oluşan açıklamasında, 15 yıl önce kulübe yönelik bir kumpas kurulduğunu vurgularken, camianın başkanı, yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla birlikte tek yürek olduğunu ifade etti.
Sarı lacivertli kulüp bir sonraki paylaşımında ise "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, adliye önlerinde, tribünlerde, tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: Fenerbahçe yıkılmaz!" ifadelerine yer verdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak kısa ancak mesajı net bir ifadeye yer verdi.
Fenerbahçe paylaşımında, "Kupamız gururla şanlı müzemizde." ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli kulüp bir sonraki paylaşımında ise "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, adliye önlerinde, tribünlerde, tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: Fenerbahçe yıkılmaz!" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Trabzonspor'un 3 Temmuz'a ilişkin yaptığı paylaşımın ardından Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Fenerbahçe: "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, adliye önlerinde, tribünlerde, tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: Fenerbahçe yıkılmaz!"pic.twitter.com/t3UJpKGJwz https://t.co/aU3b2Yi29I
— Sporx (@sporx) July 2, 2026
Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak kısa ancak mesajı net bir ifadeye yer verdi.
Fenerbahçe paylaşımında, "Kupamız gururla şanlı müzemizde." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe: "Kupamız gururla şanlı müzemizde."pic.twitter.com/DzDBvbBMcW https://t.co/nz5vbDJvCt
— Sporx (@sporx) July 2, 2026