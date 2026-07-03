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Amedspor, Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray altyapısından yetişen Berk Kızıldemir'i transfer etti. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 01:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amedspor, Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı
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Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat mevkisinde görev yapan Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YENİ SEZON HAMLESİ

Amedspor, Berk Kızıldemir transferiyle yeni sezon öncesi kadrosuna genç bir kanat oyuncusu takviyesi yaptı. 20 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda Amedspor formasıyla görev yapması bekleniyor.

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