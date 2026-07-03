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Beşiktaş'ta Pellegrini için pazarlıklar başladı

Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi sona eren Lorenzo Pellegrini ile pazarlıklara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Pellegrini için pazarlıklar başladı
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İlk transferini sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş, diğer üç mevki için İtalya'ya yoğunlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PELLEGRINI PAZARLIĞI

İlk girişim 9 yıllık Roma macerası sona eren Lorenzo Pellegrini'ye yönelik yapıldı. Siyahbeyazlılar, 30 yaşındaki orta sahanın menajeriyle masaya oturup pazarlıklara başladı. Roma'nın da oyuncunun devam etmesi için 3 milyon Euro'luk kontrat sunduğu öğrenildi.

VLAHOVIC, LUKAKU

İtalya'da başka isimlerle de ilgilenen Beşiktaş, santrfor sorununu Juventus ile kontratı biten Dusan Vlahovic ya da Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yla çözmeyi planlıyor.

TRANSFER İÇİN YOĞUN ÇABA

Sol kanada düşünülen Armand Lauriente için de hem oyuncu hem de kulübü Sassuolo ile görüşmeler devam ediyor.

Yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'ya yeni transferleri bir an önce yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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