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Beşiktaş'ta sıkı pazarlık: Leandro Trossard

Beşiktaş, Arsenal'den Belçikalı yıldız Leandro Trossard için girişimlerine devam ediyor. İşte pazarlıklarda son durum...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:34
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta sıkı pazarlık: Leandro Trossard
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Trendyol Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında bir sezonu geride bırakan Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar bir transferde daha sona yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer dönemi başladığından beri Beşiktaş'ın en çok istediği isimlerden biri olan Leandro Trossard için uzun süredir temaslar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Son gelen bilgilere göre, Beşiktaş, Belçikalı yıldızın transferini sonuçlandırmak amacıyla oyuncuya üç yıllık sözleşme ve sezon başına 7 milyon Euro net maaş içeren resmi teklif sundu. Ancak görüşmelerde henüz tam anlaşma sağlanabilmiş değil. Alınan bilgilere göre Trossard'ın temsilcileri, Beşiktaş yönetimine yeni bir karşı teklif iletti. Oyuncu cephesi, dört yıllık kontrat ve yıllık 10 milyon Euro net ücret talebinde bulundu.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki maaş ve sözleşme süresi konusundaki farklılıkların giderilmesi için pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin, deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına hem futbolcunun temsilcileriyle hem de kulübüyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Siyah-Beyazlılar, mali şartlarda ortak noktaya ulaşılması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Teknik heyetin de Trossard'ı yeni sezon planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü ve süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

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