Galatasaray'da transfer rotası netleşiyor

Galatasaray'da yönetim, yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırırken, transfer stratejisinin detayları da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YOĞUN MESAİ
Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla, teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı transfer listesindeki oyuncuların en kısa sürede kadroya katılması hedefleniyor. Yönetim, yeni sezon öncesi kadro mühendisliğini hızlı şekilde tamamlamak için yoğun bir mesai yürütüyor.
TRANSFER OPERASYONU HIZLANACAK
Planlamada dikkat çeken en önemli başlıklardan biri ise yabancı kontenjanı oldu. Özellikle Mauro Icardi ve Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanmaması, 10 kişilik yabancı oyuncu havuzunda 2 boşluk açılması anlamına geliyor. Bu durumun transfer operasyonunu hızlandıracağı ifade ediliyor.
ÖNCELİK ORTA SAHA
Galatasaray'ın öncelikli hedefinin orta sahanın merkezi olduğu belirtilirken, bu bölgedeki eksikliğin giderilmesinin ardından gözler hücum hattına çevrilecek.
HÜCUM HATTI, SAVUNMA
Genç oyuncu Can Uzun'un durumuna göre 10 numara ve kanat forvet transferi gündeme gelecek transfer planlamasının sonraki aşamasında ise savunma hattına stoper takviyesi yapılması hedefleniyor. Ayrıca U23 kontenjanının da tamamen değerlendirilmesi ve bu alanda genç oyuncuların kadroya dahil edilmesi planlanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte tüm bu süreç, yeni sezon öncesi kadronun daha dengeli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması amacıyla titizlikle yürütülüyor.
Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla, teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı transfer listesindeki oyuncuların en kısa sürede kadroya katılması hedefleniyor. Yönetim, yeni sezon öncesi kadro mühendisliğini hızlı şekilde tamamlamak için yoğun bir mesai yürütüyor.
TRANSFER OPERASYONU HIZLANACAK
Planlamada dikkat çeken en önemli başlıklardan biri ise yabancı kontenjanı oldu. Özellikle Mauro Icardi ve Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanmaması, 10 kişilik yabancı oyuncu havuzunda 2 boşluk açılması anlamına geliyor. Bu durumun transfer operasyonunu hızlandıracağı ifade ediliyor.
ÖNCELİK ORTA SAHA
Galatasaray'ın öncelikli hedefinin orta sahanın merkezi olduğu belirtilirken, bu bölgedeki eksikliğin giderilmesinin ardından gözler hücum hattına çevrilecek.
HÜCUM HATTI, SAVUNMA
Genç oyuncu Can Uzun'un durumuna göre 10 numara ve kanat forvet transferi gündeme gelecek transfer planlamasının sonraki aşamasında ise savunma hattına stoper takviyesi yapılması hedefleniyor. Ayrıca U23 kontenjanının da tamamen değerlendirilmesi ve bu alanda genç oyuncuların kadroya dahil edilmesi planlanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte tüm bu süreç, yeni sezon öncesi kadronun daha dengeli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması amacıyla titizlikle yürütülüyor.