02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
2-1
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
3-0
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
2-1
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
2-0
02 Temmuz
Lyn-Aasane
6-2

Galatasaray'da transfer rotası netleşiyor

Galatasaray'da transfer operasyonu netleşmeye başladı. Önceliği orta sahaya veren sarı-kırmızılılar, hücum hattına ve savunmaya takviye planlıyor. Ayrıca U23 kontenjanının da tamamen değerlendirilmesi ve bu alanda genç oyuncuların kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:22
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer rotası netleşiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da yönetim, yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırırken, transfer stratejisinin detayları da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YOĞUN MESAİ

Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla, teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı transfer listesindeki oyuncuların en kısa sürede kadroya katılması hedefleniyor. Yönetim, yeni sezon öncesi kadro mühendisliğini hızlı şekilde tamamlamak için yoğun bir mesai yürütüyor.

TRANSFER OPERASYONU HIZLANACAK

Planlamada dikkat çeken en önemli başlıklardan biri ise yabancı kontenjanı oldu. Özellikle Mauro Icardi ve Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalanmaması, 10 kişilik yabancı oyuncu havuzunda 2 boşluk açılması anlamına geliyor. Bu durumun transfer operasyonunu hızlandıracağı ifade ediliyor.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Galatasaray'ın öncelikli hedefinin orta sahanın merkezi olduğu belirtilirken, bu bölgedeki eksikliğin giderilmesinin ardından gözler hücum hattına çevrilecek.

HÜCUM HATTI, SAVUNMA

Genç oyuncu Can Uzun'un durumuna göre 10 numara ve kanat forvet transferi gündeme gelecek transfer planlamasının sonraki aşamasında ise savunma hattına stoper takviyesi yapılması hedefleniyor. Ayrıca U23 kontenjanının da tamamen değerlendirilmesi ve bu alanda genç oyuncuların kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte tüm bu süreç, yeni sezon öncesi kadronun daha dengeli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.