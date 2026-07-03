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Enzo Millot'tan Galatasaray'a mesaj

Al-Ahli forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Enzo Millot, sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 10:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Enzo Millot'tan Galatasaray'a mesaj
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Geçen sezon Stuttgart'tan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan 23 yaşındaki Fransız futbolcu, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor.

Sezon başında transferi gündeme gelen ancak Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır transferleri nedeniyle harcama limiti kalmayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kaçırmıştı. Bu kez menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Millot, yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un sıcak baktığı bir isim olarak dikkat çekiyor.

KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray'a transfer için mesaj gönderen Millot için kiralama teklifi düşünülüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

Daha önce Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey rekabete alışan Enzo Millot, yeniden Avrupa'da forma giymek istiyor. Suudi Arabistan'da mutsuz olan 23 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de orta sahada görev yapabiliyor. Gol yollarında da etkili olan Enzo Millot, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istiyor.

Al-Ahli'de 40 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

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