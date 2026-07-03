Enzo Millot'tan Galatasaray'a mesaj

Al Ahli forması giyen Enzo Millot'tan Galatasaray'a haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Geçen sezon Stuttgart'tan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan 23 yaşındaki Fransız futbolcu, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor.
Sezon başında transferi gündeme gelen ancak Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır transferleri nedeniyle harcama limiti kalmayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kaçırmıştı. Bu kez menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Millot, yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un sıcak baktığı bir isim olarak dikkat çekiyor.
KİRALAMA TEKLİFİ
Galatasaray'a transfer için mesaj gönderen Millot için kiralama teklifi düşünülüyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR
Daha önce Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey rekabete alışan Enzo Millot, yeniden Avrupa'da forma giymek istiyor. Suudi Arabistan'da mutsuz olan 23 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de orta sahada görev yapabiliyor. Gol yollarında da etkili olan Enzo Millot, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istiyor.
Al-Ahli'de 40 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.
Geçen sezon Stuttgart'tan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan 23 yaşındaki Fransız futbolcu, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor.
Sezon başında transferi gündeme gelen ancak Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır transferleri nedeniyle harcama limiti kalmayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kaçırmıştı. Bu kez menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Millot, yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un sıcak baktığı bir isim olarak dikkat çekiyor.
KİRALAMA TEKLİFİ
Galatasaray'a transfer için mesaj gönderen Millot için kiralama teklifi düşünülüyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR
Daha önce Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey rekabete alışan Enzo Millot, yeniden Avrupa'da forma giymek istiyor. Suudi Arabistan'da mutsuz olan 23 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de orta sahada görev yapabiliyor. Gol yollarında da etkili olan Enzo Millot, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istiyor.
Al-Ahli'de 40 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.