Beşiktaş'ta ikinci uçak geliyor: Alexander Nübel

Beşiktaş'ta transfer sezonu açıldı. Monaco'dan 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, ikinci hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman kaleci Alexander Nübel'in Beşiktaşlı olması artık çok yakkaştı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde 7 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı.
Sözleşmede bazı bonus maddeleri de var. 29 yaşındaki file bekçisiyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin açıklanması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELECEK
Siyah-beyazlıların hedefi Nübel'i birkaç gün içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmek.
Her ihtimale karşı prensipte anlaşılan kalecilerden Augusto Batalla yedekte tutuluyor.
BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman kaleci Alexander Nübel'in Beşiktaşlı olması artık çok yakkaştı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde 7 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı.
Sözleşmede bazı bonus maddeleri de var. 29 yaşındaki file bekçisiyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin açıklanması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELECEK
Siyah-beyazlıların hedefi Nübel'i birkaç gün içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmek.
Her ihtimale karşı prensipte anlaşılan kalecilerden Augusto Batalla yedekte tutuluyor.