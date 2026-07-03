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Beşiktaş'ta ikinci uçak geliyor: Alexander Nübel

Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alman file bekçisi Alexander Nübel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 08:27
Beşiktaş'ta ikinci uçak geliyor: Alexander Nübel
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Beşiktaş'ta transfer sezonu açıldı. Monaco'dan 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, ikinci hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman kaleci Alexander Nübel'in Beşiktaşlı olması artık çok yakkaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde 7 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı.

Sözleşmede bazı bonus maddeleri de var. 29 yaşındaki file bekçisiyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELECEK

Siyah-beyazlıların hedefi Nübel'i birkaç gün içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmek.

Her ihtimale karşı prensipte anlaşılan kalecilerden Augusto Batalla yedekte tutuluyor.

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