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Mauro Icardi'den gece yarısı sert paylaşım

Mauro Icardi, gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kendisine yönelik eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi. Arjantinli futbolcu, paylaşımında gazetecilik ve toplum yapısına dair ifadeler kullandı.

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calendar 03 Temmuz 2026 04:31
Mauro Icardi'den gece yarısı sert paylaşım
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Mauro Icardi, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ICARDI'DEN SERT SÖZLER

Icardi, paylaşımında kendisini eleştiren kişiye tepki gösterdi.

Arjantinli futbolcu, "Başarısızsın diyen kişi, 45 yaşında ünlü olmuş sıradan bir kadın. Hiçbir yeteneği yok, kendi soyadıyla tanınmıyor ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyor. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce..." ifadelerini kullandı.



"TOPLUMUN YOZLAŞTIĞINI GÖRMEK ÜZÜCÜ"

Mauro Icardi, paylaşımının devamında toplum yapısına yönelik değerlendirmede bulundu. Icardi, "Toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Arjantinli futbolcunun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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