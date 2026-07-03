Haber Tarihi: 03 Temmuz 2026 12:16 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 12:16

Ağır Hasarlı Araçlar Trafikten Men mi Edilecek? Yeni Düzenleme Neleri Değiştiriyor?

Ağır hasarlı araçlara yönelik yeni düzenleme iddiaları, araç sahipleri ve ikinci el otomobil almayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Ağır hasarlı araçlar trafikten men mi edilecek?" sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ağır Hasarlı Araçlar Trafikten Men mi Edilecek? Yeni Düzenleme Neleri Değiştiriyor?
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Hayır. Mevcut durumda ağır hasarlı araçların tamamının doğrudan trafikten men edilmesini öngören yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor.
Ağır hasarlı araçlarla ilgili yeni düzenleme ne getiriyor?

Son dönemde gündeme gelen düzenlemeler, özellikle ağır hasarlı araçların onarım süreci, yeniden trafiğe çıkışı ve ikinci el satışında uygulanacak kuralları sıkılaştırmayı hedefliyor.

Amaç; trafikte can ve mal güvenliğini artırmak, teknik açıdan güvenli olmayan araçların kullanılmasının önüne geçmek ve ikinci el araç piyasasında şeffaflığı sağlamak olarak belirtiliyor.

Ağır hasarlı araçlar yeniden trafiğe çıkabilir mi?

Ağır hasarlı bir aracın yeniden trafiğe çıkabilmesi için ilgili mevzuatta yer alan teknik şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Bunun kapsamında;

Gerekli onarımların yapılması,
Teknik kontrollerin tamamlanması,
Araç muayenesinden geçmesi,
İlgili mevzuata uygunluğunun belgelenmesi


gerekiyor.

Şartları karşılamayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor.

Ağır hasarlı araçların satışı yasaklandı mı?

Ağır hasarlı araçların satışına yönelik tamamen yürürlüğe girmiş genel bir yasak bulunmuyor. Ancak satış işlemlerinde hasar kaydının doğru şekilde belirtilmesi ve tüketicinin eksiksiz bilgilendirilmesine yönelik yükümlülükler devam ediyor.

Yeni düzenlemelerle bu alandaki denetimlerin artırılması hedefleniyor.

Araç sahiplerini neler bekliyor?

Uzmanlar, ağır hasarlı araç satın almayı düşünen vatandaşların;

Tramer kayıtlarını incelemesini,
Ekspertiz raporu almasını,
Araç geçmişini sorgulamasını,
Yetkili servis kontrollerini yaptırmasını

öneriyor.

Sonuç: Ağır Hasarlı Araçlar Trafikten Men mi Edilecek?

Mevcut durumda ağır hasarlı araçların tamamının otomatik olarak trafikten men edilmesini öngören bir uygulama bulunmuyor. Ancak teknik şartları karşılamayan ve güvenli olmadığı tespit edilen araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Ağır hasarlı araçlara ilişkin yeni düzenlemelerin ise ikinci el piyasasında denetimi ve güvenliği artırması hedefleniyor.

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