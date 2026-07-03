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Bezircilioğlu: "Mehmet Özkan'ın devam etmesini isteriz"

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, kulübün 2. Lig'e katılmama kararıyla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 12:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bezircilioğlu: 'Mehmet Özkan'ın devam etmesini isteriz'
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Altınordu'nun 2'nci Lig'e katılmama kararı almasının ardından Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan camiadan ve taraftarlardan sert tepki görürken, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu sağduyulu mesajlar verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kararı basından öğrendiklerini, dernek avukatıyla ne yapabileceklerini konuşacaklarını belirten Halim Bezircilioğlu, "Mehmet Bey'in devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz kendisine futbolu kendisine sadece altyapı için değil, daha çok A takım beklentisiyle verdik. A takım yükmüş gibi bir pozisyon ortaya çıktı" diye konuştu.

Kulübün 102 yıllık tarihinde bir ilk yaşandığını ve camianın çok tepkili olduğunu söyleyen Bezircilioğlu, "Telefonum susmadı. Futbol kamuoyu da tepki gösterdi. Çocuk oyuncağı değil bu. Yukarıda Allah var, 14 yıllık emeğini görmezden gelmek vefasızlık olur. Son yaşananlar bizi üzdü. Keşke başladığımız gibi götürebilseydik. Sezon bittikten sonra bir kez görüştük, 2 aydır temasımız olmadı. 28 Nisan'da kulübü devretmekte niyetli olduğunu söyleyip bize teklifte bulundu. İmkanımız olmadığını söyledik. Lige katılmama kararını bize söylemedi. Camianın en azından haberdar edilmesini beklerdik. Altınordu camiası saygıyı hak eden bir camiadır. İnşallah akıl galip gelir" dedi.

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