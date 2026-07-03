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Reddish, Yaz Ligi'nde NBA'e geri dönüş kovalıyor

Tecrübeli oyuncu Cam Reddish, NBA'e geri dönebilmek amacıyla Orlando Magic'in 2026 NBA Yaz Ligi kadrosuna katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Reddish, Yaz Ligi'nde NBA'e geri dönüş kovalıyor
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Tecrübeli oyuncu Cam Reddish, NBA'e geri dönebilmek amacıyla Orlando Magic'in 2026 NBA Yaz Ligi kadrosuna katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Magic'in açıkladığı 20 kişilik resmi Yaz Ligi kadrosunda yer alan Reddish, kariyerini yeniden NBA'de sürdürmeyi hedefliyor.

2019 NBA Draftı'nda 10. sıradan seçilen Reddish, Duke Üniversitesi'nden lige adım attı.

NBA kariyerine Atlanta Hawks'ta başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda New York Knicks ve Portland Trail Blazers formalarını giydi.

Bir sezon sonra Los Angeles Lakers'a katılan Reddish, 2023-24 sezonundaki verimli performansının ardından geçen yıl mart ayında Lakers tarafından serbest bırakıldı.

Daha sonra kısa süre Litvanya ekibi BC Siauliai'de forma giyen Reddish, 2025-26 sezonunu ise NBA G League ekiplerinden San Diego Clippers'ta tamamladı.

2.01 metre boyundaki kanat oyuncusu, NBA kariyerinde 8.5 sayı, 2.7 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

26 yaşındaki Reddish'in yaşı itibarıyla hâlâ NBA'de yeni bir fırsat yakalayabilecek potansiyele sahip olduğu değerlendiriliyor.

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