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MHK'dan yeni oyun kuralları için açıklama

MHK, resmi internet sitesinden futboldaki yeni oyun kurallarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MHK'dan yeni oyun kuralları için açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin 2026-27 sezonu öncesinde kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletildi.

MHK, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu bir şekilde, 2026-27 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim ve bilgilendirme süreci planladı.

Bu kapsamda, sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcisinin katılımıyla hakemlere eğitim verilecek. Ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglere yansımaları kamuoyuyla paylaşılacak.

Kulüplere yönelik "Oyun Kuralları Seminerleri"ne ilişkin bilgilendirme yazısı, 2 Temmuz'da Kulüpler Birliği aracılığıyla iletildi. Eğitim taleplerinin de 10 Temmuz'a kadar TFF'ye bildirilmesi istendi.

Eğitimler, kulüplerin hazırlık programları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil edecek kulüpler için ihtiyaç halinde ayrıca planlama yapılabilecek

Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüplerini de kapsayacak şekilde sezon başlangıcı öncesinde gerçekleştirilecek.

MHK, yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasını sağlamayı, uygulama birliğini güçlendirmeyi ve 2026-27 sezonuna uluslararası standartlarla tam uyum içinde başlamayı hedefliyor.

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