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Fenerbahçe'den 8 futbolcu için açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal'ın 8 futbolcuyu Avusturya kampına götürmeyeceği yönündeki iddiayı yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 16:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 8 futbolcu için açıklama!
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Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesinde gazetelerde yer alan kamp kadrosu haberlerine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, bazı futbolcuların kamp kadrosunda yer almayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kamp kadrosuna ilişkin paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Takımımızın Avusturya kamp kadrosunda, haberde bahsi geçen futbolcularımız İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba da yer alacaktır.

Kamuoyunun, kulübümüzün resmi açıklamaları dışında yer alan bu tür haberlere itibar etmemesini rica ederiz."

8 FUTBOLCU KAMP KADROSUNDA

Böylece Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın Avusturya kampında yer alacağını resmen doğrulamış oldu.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek ve teknik heyet, kamp sürecinde futbolcuların performansını yakından değerlendirecek.

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