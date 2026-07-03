Gökhan Sazdağı, Çorum'a transfer oluyor

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Gökhan Sazdağı'nın yeni takımı netlik kazanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 31 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncu, anlaşmanın resmiyet kazanması Çorum FK'ya iki yıllık imza atacak.
Gökhan Sazdağı, geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta süre buldu.
Gökhan Sazdağı, geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta süre buldu.