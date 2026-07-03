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Gökhan Sazdağı, Çorum'a transfer oluyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Gökhan Sazdağı ile büyük oranda anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 16:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Gökhan Sazdağı, Çorum'a transfer oluyor
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Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Gökhan Sazdağı'nın yeni takımı netlik kazanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 31 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncu, anlaşmanın resmiyet kazanması Çorum FK'ya iki yıllık imza atacak.

Gökhan Sazdağı, geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta süre buldu.

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