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Kassoum Ouattara: Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı formayla büyük başarılara imza atmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 17:31
Kassoum Ouattara: Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum
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Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuştu. Transfer sürecinden taraftarların ilgisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan genç futbolcu, Beşiktaş'ta olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK HEYECANLIYIM"

Ardından Ouattara, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, ben Kassoum Ouattara. Bu benim, Beşiktaş forması altındaki ilk röportajım. Aramıza hoş geldin. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı? Sabırsız?"

"Kendimi çok iyi hissediyorum, çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma ve çok çok mutluyum."

"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

"Çok güzel bir ülke, güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Benim için bir ilk bu, şehri zamanla keşfedeceğim. Şehir ve ülke hakkında çok iyi bir izlenime sahibim. Buradaki karşılama gerçekten olağanüstüydü."

"Tabii ki çok sevindim. Beşiktaş hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Beşiktaş'ın bana ilgisini öğrendiğimde çok mutlu oldum."

"BANA GÜVEN VERDİLER"

"En başta yöneticilerin bana verdiği güven oldu. İlk sözlerinde, ilk temasta direkt olarak bana güvendiklerini gösterdiler. Beni tanıdıklarını, büyük işler başarabilmem için arkamda durduklarını söylediler ve bu beni hemen ikna etti."

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

"İşin doğrusu benim için bir yenilik oldu. Fazlasıyla mutlu oldum ve bana çok güven verdi. Özellikle buraya gelmeme konusunda beni teşvik etti. Gerçekten çok güzel taraftarımız var. Sosyal medyada taraftarlardan gördüğüm her beni fazlasıyla motive etti ve güven verdi."

"Sahada takım için formayı sırılsıklam edecek bir oyuncu izleyecekler. Kulübü için, taraftarları için her şeyini veren, çok koşan, aç bir oyuncu. Bendeki ilk keşfedecekleri şeyler bunlar. Kalitesi olan ve takıma katkı sağlayan birini görecekler."

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

"Onlara, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu kulüp ve takım için oynayacak, bu formayı taşıyacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlar için savaşmaya ve formayı sırılsıklam etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu sezon takımla birlikte zaferler kazanmak için hazırım."

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