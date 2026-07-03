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Trabzonspor'da ayrılık KAP'a bildirildi: Olaigbe

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'nin 3 milyon 750 bin avro zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel'e kiralandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 18:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da ayrılık KAP'a bildirildi: Olaigbe
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Trabzonspor Kulübü, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe'nin İsviçre'nin Basel takımına transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Basel Kulübüne 3 milyon 750 bin avro satın alma opsiyonlu olarak, 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Basel Kulübü tarafından satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'u kulübümüze ödenecektir. Anlaşma kapsamında, oyuncunun 2026-2027 futbol sezonu garanti ücret alacağı olan 1 milyon 350 bin avronun sadece 350 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

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