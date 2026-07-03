03 Temmuz
Avustralya-Mısır
21:00
04 Temmuz
Arjantin-Cape Verde
01:00
04 Temmuz
Kolombiya-Gana
04:30
03 Temmuz
Kongsvinger-Sogndal
5-154'
03 Temmuz
Raufoss-Stroemmen
0-054'
03 Temmuz
Ranheim-Stabaek
0-115'

Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Nathan Ake'nin maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 19:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Fenerbahçe Kulübü, Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı lacivertliler, Nathan Ake'nin bonservisi için 7 milyon sterlin + 1.5 milyon sterlin bonus ödeyecek.

Ake, Manchester City'de kaldığı 6 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası ile 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Tercihini Hollanda Milli Takımı'ndan yana kullanan Fildişi Sahili asıllı Ake, 65 kez milli formayı terletti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.