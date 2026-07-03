Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi.



FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı lacivertliler, Nathan Ake'nin bonservisi için 7 milyon sterlin + 1.5 milyon sterlin bonus ödeyecek.



Ake, Manchester City'de kaldığı 6 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası ile 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Tercihini Hollanda Milli Takımı'ndan yana kullanan Fildişi Sahili asıllı Ake, 65 kez milli formayı terletti.



