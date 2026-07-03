Fenerbahçe Kulübü, Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi.
FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı lacivertliler, Nathan Ake'nin bonservisi için 7 milyon sterlin + 1.5 milyon sterlin bonus ödeyecek.
Ake, Manchester City'de kaldığı 6 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası ile 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Tercihini Hollanda Milli Takımı'ndan yana kullanan Fildişi Sahili asıllı Ake, 65 kez milli formayı terletti.
Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!
Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Nathan Ake'nin maliyeti belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü, Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray, Jhon Duran'ı bekliyor
-
9
Galatasaray'a Omar Marmoush'tan iyi haber!
-
8
Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu adımı!
-
7
Enzo Millot'tan Galatasaray'a mesaj
-
6
Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor
-
5
Guirassy gelirse Fenerbahçe'de limit kalmıyor!
-
4
Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı!
-
3
Rizespor'dan Musaba açıklaması!
-
2
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer; Yiğit Çolak
-
1
İsmail Kartal, 8 bilet kesti!
- 20:07 Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu
- 20:00 Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! 8 başpehlivan tur atladı
- 19:50 Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou
- 19:24 Ouattara, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı
- 19:04 Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!
- 19:02 Galatasaray, kaptanı Ebru Topçu ile sözleşme uzattı
- 18:51 Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na tecrübeli kaleci takviyesi
- 18:30 Trabzonspor'da ayrılık KAP'a bildirildi: Olaigbe
- 18:24 Nathan Ake kimdir? Fenerbahçe'nin yeni yıldızı hakkında bilinmeyenler
- 17:32 Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı!
- 17:31 Kassoum Ouattara: "Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum"
- 17:02 Trabzonspor'da mutlu son: Andre Onana
- 17:01 MHK'dan yeni oyun kuralları için açıklama
- 16:49 Gökhan Sazdağı, Çorum'a transfer oluyor
- 16:43 Çorum'da iki ayrılık gerçekleşti
- 16:40 Fenerbahçe'den 8 futbolcu için açıklama!
- 16:38 Bundesliga'da kural değişikliği!
- 16:29 Galatasaray'da Ebru Topçu ile yeni sözleşme
- 16:25 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer; Yiğit Çolak
- 16:24 Beren Kalyoncu'ya büyük ünvan
- 16:04 Fenerbahçe'den yabancı kuralı için yeni talep!
- 15:51 Alp Aksoy'dan şampiyonluk mesajı
- 15:45 Beşiktaş, Mady Sissoko'yu açıkladı
- 15:38 Muğlaspor ile Göztepe arasında iş birliği
- 15:31 Bayern Münih, Nathaniel Brown'u açıkladı
- 15:26 Kırkpınar'da büyük heyecan başladı
- 15:12 Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor
- 15:08 Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
- 15:00 Milan'da Rafael Leao için bonservis kararı
- 14:48 Enner Valencia'dan milli takımına veda
- 14:31 Kayserispor, Benhur Keser ile anlaştı
- 14:26 Beşiktaş, Wilbekin transferini açıkladı
- 14:12 Erzurumspor'dan transfer için açıklama
- 14:09 Erzurumspor'da 3 isimle veda kararı!
- 14:06 Leandro Trossard'dan Beşiktaş'a beğeni!
- 14:01 Erzurumspor'da 6 isimle yeni sözleşme!
- 13:56 Okan Buruk'tan Romulo talebi: Beklenti 50 milyon euro!
- 13:53 Alanyaspor, Paulo Victor'un sözleşmesini uzattı
- 13:45 Alanyaspor'da yeni golcü Omar Ben Ali için geri sayım!
- 13:44 NBA'de şu ana kadar gerçekleşen tüm hamleler
- 13:39 Dünya Kupası sonrası peş peşe istifalar!
- 13:37 Mouandilmadji'den Galatasaray forması için özür
- 13:35 Reddish, Yaz Ligi'nde NBA'e geri dönüş kovalıyor
- 13:34 Jonathan Kuminga yarışına Bucks ve Cavaliers da katıldı
- 13:33 Beşiktaş, Metecan Birsen transferini açıkladı
- 13:33 Rui Hachimura'nın yeni adresi Warriors veya Timberwolves olabilir
- 13:32 LeBron, yeni takımını seçmek için acele etmeyecek
- 13:30 Billy Donovan, Spurs teknik ekibine katıldı
- 13:29 Luka Doncic, Lakers'ın yaz hamlelerinden memnun
- 13:28 Raptors, Darko Rajakovic ile uzun süreli yeni sözleşme imzaladı
- 13:27 Brown: "Celtics bu süreçte bana yeterince saygı göstermedi"
- 13:25 Alanyaspor'da Paulo Victor'un sözleşmesi uzatıldı
- 13:21 Antalyaspor'da iki futbolcuyla yeni sözleşme
- 13:15 Göztepe'ye Karabağ'dan sol bek: Elvin Cafarguliyev
- 13:07 Göztepe'ye yeni golcü: Leonardo Rocha
- 13:04 Julian Nagelsmann'dan istifa! Yerine Jürgen Klopp!
- 13:00 Rizespor'dan Musaba açıklaması!
- 12:55 Kocaelispor'da Balogh ve Show da gitti
- 12:51 Kocaelispor'da Emir Ortakaya için geri sayım
- 12:46 Samsunspor'da Elliot Watt transferinde sona doğru!