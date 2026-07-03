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Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'yu getirdiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 19:50
Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'yu getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, Avustralyalı teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2 YILLIK İMZA

Al Nassr, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Ange Postecoglou'nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda Suudi Arabistan ekibini çalıştıracağı ifade edildi.

JESUS'UN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan Al Nassr, kısa süre önce Jorge Jesus ile yollarını ayırmıştı. Suudi Arabistan ekibinde boşalan teknik direktörlük koltuğuna Postecoglou getirildi.

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