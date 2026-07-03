Al Nassr'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'yu getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, Avustralyalı teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2 YILLIK İMZA
Al Nassr, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Ange Postecoglou'nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda Suudi Arabistan ekibini çalıştıracağı ifade edildi.
JESUS'UN ARDINDAN GELDİ
Öte yandan Al Nassr, kısa süre önce Jorge Jesus ile yollarını ayırmıştı. Suudi Arabistan ekibinde boşalan teknik direktörlük koltuğuna Postecoglou getirildi.
Al Nassr, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Ange Postecoglou'nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda Suudi Arabistan ekibini çalıştıracağı ifade edildi.
JESUS'UN ARDINDAN GELDİ
Öte yandan Al Nassr, kısa süre önce Jorge Jesus ile yollarını ayırmıştı. Suudi Arabistan ekibinde boşalan teknik direktörlük koltuğuna Postecoglou getirildi.