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Trabzonspor'da mutlu son: Andre Onana

Trabzonspor, geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana'yı kadrosunda tuttu ve transfer için resmi açıklamayı yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 17:02 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da mutlu son: Andre Onana
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Trabzonspor, geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, Kamerunlu file bekçisini yeniden kadrosuna kattı. Trabzonspor, Andre Onana'yı Manchester United'dan bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor, Andre Onana'ya 3.5 milyon euro ücret ve 2 milyon euro imza ücreti ödeyecek.

Trabzonspor'da geride kalan sezonda 33 maçta kaleyi koruyan 30 yaşındaki Andre Onana, kalesinde 40 gol gördü ve 6 maçta kalesini gole kapattı.

Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 3.500.000.-EUR garanti ücret ve 2.000.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."  

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