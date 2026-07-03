Trabzonspor'da mutlu son: Andre Onana

Trabzonspor, geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Kamerunlu file bekçisini yeniden kadrosuna kattı. Trabzonspor, Andre Onana'yı Manchester United'dan bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.
Trabzonspor, Andre Onana'ya 3.5 milyon euro ücret ve 2 milyon euro imza ücreti ödeyecek.
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 33 maçta kaleyi koruyan 30 yaşındaki Andre Onana, kalesinde 40 gol gördü ve 6 maçta kalesini gole kapattı.
Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 3.500.000.-EUR garanti ücret ve 2.000.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."
Trabzonspor, Andre Onana'ya 3.5 milyon euro ücret ve 2 milyon euro imza ücreti ödeyecek.
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 33 maçta kaleyi koruyan 30 yaşındaki Andre Onana, kalesinde 40 gol gördü ve 6 maçta kalesini gole kapattı.
Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 3.500.000.-EUR garanti ücret ve 2.000.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."