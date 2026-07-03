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Samsunspor, Samed Onur'u kadrosuna kattı

Samsunspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 21:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor, Samed Onur'u kadrosuna kattı
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Samsunspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, genç oyuncuya kırmızı-beyazlı formayla başarılar dilenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Samed Onur, Bayer Leverkusen altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2020 yılında Bayer Leverkusen'de adım atan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra Fatih Karagümrük, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Samsunspor ailemize hoş geldin Samed. Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

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