Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eleyip son 16'ya yükseldi
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden Mısır, 92 yıl sonra adını son 16 turuna yazdırdı.
Mısır, karşılaşmanın 13. dakikasında Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
İkinci yarıda Avustralya baskısını artırırken, 55. dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı.
TUR PENALTILARLA GELDİ
Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Mısır, penaltılarda Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Mısır'ın penaltılardaki gollerini Saber, Ramy, Salah ve Abdelmaguid kaydetti. Mısır'da penaltı kaçıran oyuncu olmadı.
Avustralya'da ise Irvine ve Mabil penaltıları gole çevirirken, Souttar ve Herrington atışlardan yararlanamayan isimler oldu
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, mücadelenin 119. dakikasında penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach'i oyundan alıp bir diğer file bekçisi Mathew Ryan'ı oyuna dahil etti..
92 YIL SONRA BİR İLK
Mısır, Dünya Kupası tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Afrika temsilcisi, 1934 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez son 16 turuna yükseldi. Tam 92 yıl sonra eleme aşamasını geçmeyi başaran Mısır, tarihi bir başarı elde etti.
RAKİBİ BEKLENİYOR
Mısır, son 16 turunda TSİ 01.00'de oynanacak Arjantin - Yeşil Burun Adaları karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.
Stat: Dallas
Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)
Avustralya: Beach (Dk. 119 Ryan), Bos (Dk. 46 Trewin), Circati, Souttar, Herrington, Aziz Behiç, O'Neill (Dk. 91 Okon-Engstler), Irvine, Volpato (Dk. 74 Hrustic), Metcalfe (Dk. 91 Mabil), Irankunda (Dk. 74 Toure)
Mısır: Shobeir, Hany, Ramy, Ibrahim, Hafez (Dk. 80 Trezeguet), Fathi (Dk. 67 Abdelmaguid), Attia (Dk. 120+1 Saber), Ashour, Salah, Zico (Dk. 67 Hassan), Marmoush (Dk. 106 Abdelkarim)
Goller: Dk. 13 Ashour (Mısır), Dk. 55 Hany (Kendi kalesine) (Avustralya)
Sarı kart: Dk. 105 Hassan, Dk. 120 Ibrahim (Mısır)
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0