Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eleyip son 16'ya yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden Mısır, 92 yıl sonra adını son 16 turuna yazdırdı.

calendar 03 Temmuz 2026 23:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 00:23
Haber: AA
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Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eleyip son 16'ya yükseldi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır karşı karşıya geldi. Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre ve uzatma bölümü 1-1 sona ererken, penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Mısır, 92 yıl sonra son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK GOL ASHOUR'DAN

Mısır, karşılaşmanın 13. dakikasında Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda Avustralya baskısını artırırken, 55. dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı.

TUR PENALTILARLA GELDİ

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Mısır, penaltılarda Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Mısır'ın penaltılardaki gollerini Saber, Ramy, Salah ve Abdelmaguid kaydetti. Mısır'da penaltı kaçıran oyuncu olmadı.

Avustralya'da ise Irvine ve Mabil penaltıları gole çevirirken, Souttar ve Herrington atışlardan yararlanamayan isimler oldu

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, mücadelenin 119. dakikasında penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach'i oyundan alıp bir diğer file bekçisi Mathew Ryan'ı oyuna dahil etti..

92 YIL SONRA BİR İLK

Mısır, Dünya Kupası tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Afrika temsilcisi, 1934 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez son 16 turuna yükseldi. Tam 92 yıl sonra eleme aşamasını geçmeyi başaran Mısır, tarihi bir başarı elde etti.

RAKİBİ BEKLENİYOR

Mısır, son 16 turunda TSİ 01.00'de oynanacak Arjantin - Yeşil Burun Adaları karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

Stat: Dallas

Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)

Avustralya: Beach (Dk. 119 Ryan), Bos (Dk. 46 Trewin), Circati, Souttar, Herrington, Aziz Behiç, O'Neill (Dk. 91 Okon-Engstler), Irvine, Volpato (Dk. 74 Hrustic), Metcalfe (Dk. 91 Mabil), Irankunda (Dk. 74 Toure)

Mısır: Shobeir, Hany, Ramy, Ibrahim, Hafez (Dk. 80 Trezeguet), Fathi (Dk. 67 Abdelmaguid), Attia (Dk. 120+1 Saber), Ashour, Salah, Zico (Dk. 67 Hassan), Marmoush (Dk. 106 Abdelkarim)

Goller: Dk. 13 Ashour (Mısır), Dk. 55 Hany (Kendi kalesine) (Avustralya)

Sarı kart: Dk. 105 Hassan, Dk. 120 Ibrahim (Mısır)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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