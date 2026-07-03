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03 Temmuz
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Galatasaray MCT Technic, Dyshawn Pierre'i açıkladı!

Galatasaray MCT Technic, Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 21:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic, Dyshawn Pierre'i açıkladı!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı kısa forvet Dyshawn Pierre'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 5 sezon Fenerbahçe forması giyen Pierre ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Türkiye ve Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre'in, Avrupa Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Avrupa Kupası ve VTB Birleşik Lig gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında kazandığı tecrübeyle dikkati çektiği kaydedildi.

Geçen sezonu Rusya temsilcisi UNICS Kazan'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklamada, "Yeni transferimiz Dyshawn Pierre'e başarılarla dolu bir sezon diliyor, 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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